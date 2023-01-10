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18:34, 10 января 2023Бывший СССР

Глава МИД Германии Бербок неожиданно приехала в Харьков

Глава МИД Германии Бербок приехала в Харьков и пообещала Украине больше оружия

Фото: Armando Franca / AP

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приехала в Харьков 10 января, сообщает Reuters. Визит оказался неожиданным, так как ранее он не анонсировался.

Глава МИД ФРГ пообещала увеличить поставки оружия Украине, а также высказать конкретные предложения по содействию вступления страны в Евросоюз. Бербок выразила «поддержку Германии и солидарность с украинцами». Отмечается, что ее сопровождает украинский коллега Дмитрий Кулеба и посол Украины в ФРГ Алексей Макеев.

В конце декабря Бербок высказала мнение, что Украину ждет долгий и отчасти нелегкий путь в Евросоюз, однако объединение поддержит Киев в этом процессе.

Кроме того, она посчитала невозможными нормальные отношения с нынешней Россией, отметив, что Германия продолжит ужесточать антироссийские санкции, пока конфликт на Украине продолжается.

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Антон Похиляк
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