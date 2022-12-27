Германия назвала невозможными нормальные отношения с нынешней Россией

Глава МИД Бербок: Германия считает невозможными нормальные отношения с нынешней Россией

Власти Германии не считают возможными нормальные отношения с нынешней Россией. Об этом в интервью румынскому телеканалу Digi 24 заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

«Нам должно быть ясно: с этой Россией не может быть нормальных отношений», — сказала министр, отметив, что Германия продолжит ужесточать антироссийские санкции, пока конфликт на Украине продолжается.

Бербок добавила, что Украина в ходе этого конфликта защищает в том числе свободу Европы, поэтому Германия будет с ней рядом «столько, сколько нужно». Это касается как финансовой и гуманитарной, так и военной помощи, заверила министр.

Ранее глава МИД Германии заявила, что путь Украины в Евросоюз будет долгим и отчасти трудным. Однако она отметила, что в Европе делают все возможное, чтобы поддержать страну, прокладывая ей путь к вступлению в объединение.

