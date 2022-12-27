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17:39, 27 декабря 2022Мир

Германия предрекла Украине долгий и отчасти трудный путь в ЕС

Глава МИД Германии Бербок: путь Украины в ЕС будет долгим и отчасти трудным

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Украину ждет долгий и отчасти нелегкий путь в Евросоюз (ЕС), однако объединение поддержит Киев в этом процессе. С таким заявлением выступила глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью румынскому телеканалу Digi 24.

«Украинцы (…) видят свое будущее в Европе, в ЕС. Путь туда будет еще долгим и, конечно, иногда трудным, но мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину в процессе гармонизации ее правовой системы и стандартов со стандартами ЕС, прокладывая ей тем самым путь к вступлению в объединение», — отметила министр.

Бербок добавила, что руководство Евросюза должно подготовиться к этому событию, так как поднять новые флаги над зданием совета в Брюсселе не так уж просто. «Нам нужно подумать о том, как мы можем оставаться способными действовать и принимать решения в расширенном союзе», — считает глава немецкого МИД.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскрыла объем европейской помощи Киеву. По ее словам, с начала спецоперации ЕС отправил на Украину свыше 77 тысяч тонн гуманитарных грузов.

19 декабря глава МИД Италии Антонио Таяни выразил мнение, что все страны ЕС готовы вложиться в восстановление Украины после конфликта. Для этого, как отметил министр, необходимо создать специальный фонд.

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Варвара Кошечкина
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