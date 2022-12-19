В Италии заявили о готовности всех стран ЕС вложиться в восстановление Украины

Глава МИД Италии Таяни заявил, что все страны ЕС готовы вложиться в восстановление Украины

Все страны Евросоюза готовы вложиться в фонд послевоенного восстановления Украины, заявил глава МИД Италии Антонио Таяни. Его цитирует ТАСС.

«Для восстановления Украины нужен специальный фонд. Все в ЕС, как мне кажется, готовы внести вклад в фонд восстановления», — сказал министр на пресс-конференции.

По его словам, восстановление Украины после завершения конфликта является необходимым для экономической интеграции страны в общеевропейский рынок. Таяни добавил, что надеется на скорейшее прекращение огня и переход к мирному процессу, посредниками в котором могут выступить Ватикан и Турция.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим будет оказывать помощь Киеву вопреки ограниченным возможностям. По ее словам, Рим должен завершить поставки оружия в рамках пятого декрета до конца декабря.