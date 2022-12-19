Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:17, 19 декабря 2022Мир

В Италии заявили о готовности всех стран ЕС вложиться в восстановление Украины

Глава МИД Италии Таяни заявил, что все страны ЕС готовы вложиться в восстановление Украины

Фото: Cecilia Fabiano / Globallookpress.com

Все страны Евросоюза готовы вложиться в фонд послевоенного восстановления Украины, заявил глава МИД Италии Антонио Таяни. Его цитирует ТАСС.

«Для восстановления Украины нужен специальный фонд. Все в ЕС, как мне кажется, готовы внести вклад в фонд восстановления», — сказал министр на пресс-конференции.

Материалы по теме:
«Евросоюзу будет тяжело» Германия призывает расширить и реформировать ЕС. К чему это приведет?
«Евросоюзу будет тяжело»Германия призывает расширить и реформировать ЕС. К чему это приведет?
Сегодня
Сами не свои. НАТО должен был спасти Запад от СССР. Как альянс лишил Европу независимости и шанса договориться с Россией?
Сами не свои.НАТО должен был спасти Запад от СССР. Как альянс лишил Европу независимости и шанса договориться с Россией?
31 октября 2022

По его словам, восстановление Украины после завершения конфликта является необходимым для экономической интеграции страны в общеевропейский рынок. Таяни добавил, что надеется на скорейшее прекращение огня и переход к мирному процессу, посредниками в котором могут выступить Ватикан и Турция.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим будет оказывать помощь Киеву вопреки ограниченным возможностям. По ее словам, Рим должен завершить поставки оружия в рамках пятого декрета до конца декабря.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Кремль отреагировал на решение ЕС установить потолок цен на газ
Известный российский телеведущий рассказал о полученной на съемках травме
Путин назвал результативными российско-белорусские переговоры
Лукашенко подвел итоги переговоров с Путиным
Лавров назвал главную причину проведения СВО
Россиянин до смерти забил подругу табуретом и обухом топора из-за оскорблений
Принц Гарри и Меган Маркл рассказали о скандале после рождения первенца
Доля сделок с привлечением ипотеки в новостройках Москвы стала рекордной
Лавров рассказал о переходе к многополярному миру
Песков ответил на заявление генерала ВСУ о совместной операции Москвы и Минска
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.