Руни Мара заявила о желании уйти из кино после «Кошмара на улице Вязов»

Актриса Руни Мара заявила о желании уйти из кино после ремейка «Кошмара на улице Вязов»

Американская актриса Руни Мара заявила о желании уйти из кино после съемок в ремейке «Кошмара на улице Вязов». Она стала гостьей подкаста LaunchLeft.

Артистка назвала работу над фильмом не самым хорошим опытом. «Я будто попала в место, в котором до сих пор нахожусь. Мне не хочется играть, пока я не делаю то, что, как мне кажется, я должна делать. Поэтому после съемок я решила: "Окей, я просто больше не буду сниматься, если проект не вызывает во мне такие чувства"», — вспомнила Мара.

Она отметила, что ситуация изменилась после сотрудничества с режиссером Дэвидом Финчером. По словам актрисы, тот взял ее под крыло и стал для нее наставником. «Он очень заботился о том, чтобы я знала, что у меня есть голос и что мое мнение что-то значит. Он постоянно наделял меня полномочиями, и, я думаю, это действительно повлияло на мои последующие решения», — рассказала актриса.

Руни Мара известна по ролям в таких фильмах, как «Девушка с татуировкой дракона», «Она», «Социальная сеть», «Побочный эффект», «Лев» и «Кэрол». Она номинировалась на премии «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и премию Гильдии киноактеров США.