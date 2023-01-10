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20:26, 10 января 2023Бывший СССР

Украина разорвала соглашение с Россией о торговых представительствах

Киев прекратил действие соглашения с Москвой о торгово-экономических представительствах

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украина разорвала соглашение с Россией о торгово-экономических представительствах при посольствах стран. Об этом в Telegram сообщил представитель кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Соответствующий договор был заключен между Москвой и Киевом в 2009 году.

Ранее стало известно, что правительство Украины приняло решение прекратить действие соглашения о воздушном сообщении с Белоруссией. Документ был подписан в Минске в 1995 году.

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Алевтина Запольская
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