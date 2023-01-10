Студент снял на видео девушку в туалете и попал в тюрьму

The Star: студент приговорен к 15 дням тюрьмы за видео с девушкой в туалете

Студент университета в Сингапуре приговорен к 15 дням тюрьмы за то, что снял видео под юбкой 20-летней девушки в туалете кампуса. Об этом сообщает The Star.

22-летний студент Наньянского технологического университета проследовал за девушкой в туалет и тайком снял ее на видео, просунув телефон под стенкой кабинки.

Жертва увидела, что произошло, и рассказала об этом однокурсникам, когда вернулась в класс. Один из преподавателей вызвал полицию, и студента задержали. В результате он попал в тюрьму.

В суде адвокат студента потребовал снисходительного отношения к подзащитному, так как в момент совершения преступления у юноши проявлялись признаки психического отклонения. В свою очередь прокурор заявил, что приговор должен быть суровым, чтобы жертвы более охотно информировали о подобных преступлениях.

Ранее сообщалось, что житель американского города Форт-Уэрт, штат Техас, переоделся женщиной ради того, чтобы сфотографировать посетительниц туалета. Одна из них заметила мобильный телефон под стенкой кабинки и подняла тревогу.

