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11:48, 10 января 2023Среда обитания

В России предсказали изменение одного вида ипотеки

«Метриум»: военную ипотеку в России могут изменить, сделав ее более доступной

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В России могут переформатировать военную ипотеку. Изменение одного вида жилищного кредита предсказали эксперты компании «Метриум», передают «Известия».

Специалисты считают, что в 2023 году семьи военнослужащих могут стать обширной группой потенциальных покупателей недвижимости. «Механизм военной ипотеки может быть перестроен — он станет более доступным, простым и привлекательным. Этого можно достичь через существенное снижение ипотечной ставки», — рассказали аналитики.

Учитывая планы по увеличению численности армии, правительство может запустить программу жилищного строительства, так как по закону военным должно предоставляться жилье. По словам экспертов, такая мера станет дополнительным источником средств для строительной отрасли.

В сентябре стало известно, что кредиты и ипотеки мобилизованных граждан, погибших или получивших первую группу инвалидности в ходе спецоперации на Украине, будут списываться. Погашение долга будет происходить не за счет государства — банки самостоятельно закроют задолженности военных.

Александра Качан
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