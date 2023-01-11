В США объяснили причины агрессии Вашингтона против других стран

FA: США необоснованно применяли военную агрессию против других стран

США необоснованно применяли военную агрессию против других стран. Обозреватели Foreign Affairs (FA) Моника Тофт и Сидита Куши объяснили причины такого поведения Вашингтона.

Отмечается, что Вашингтон занял агрессивную позицию во многом из-за «эффекта 11 сентября», который заключается в обесчеловечивании противников. По мнению обозревателей, это позволило США перейти от дипломатии к применению силы в отношениях с другими государствами.

Кроме того, в материале подчеркнули роль экс-президента страны Дональда Трампа. В частности, он аннулировал иранскую ядерную сделку и отказался от участия в Парижском соглашении по климату.

Помимо этого, авторы статьи заметили другие корни воинственного поведения США. После распада СССР и Варшавского договора в 1991 году американские аналитики признали начало новой эры неоспоримого американского превосходства.

При этом обозреватели считают, что международное влияние Китая может заставить США вернуться к дипломатии.

Ранее в Соединенных Штатах призвали прекратить военные поставки на Украину. Западные страны должны отказаться от иллюзий о потенциальной победе Киева, заявил бывший инспектор Организации объединенных наций (ООН) по вооружениям в Ираке Скотт Риттер.