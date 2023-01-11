Активисты движения BLM призвали распустить полицию США

Активисты движения Black Lives Matter призвали распустить полицию в США

Активисты движения Black Lives Matter (BLM, «Жизни черных важны») призвали распустить полицию США. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте движения.

Помимо этого, представители BLM назвали сотрудников правоохранительных органов убийцами. «Мы не относимся с уважением к убийцам. Распустить всех полицейских. К черту полицию», — сказано в публикации. С таким обращением движение выступило в связи с Днем уважения к сотрудникам правопорядка, который в Штатах отмечается 9 января.

Ранее темнокожий американский рэпер и дизайнер Канье Уэст поделился своей позицией по отношению к BLM. Он выложил в свой Instagram-аккаунт (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена) сторис с белой надписью на черном фоне, которая гласит: «Все знают, что Black Lives Matter было аферой. Теперь она кончилась, не благодарите».

