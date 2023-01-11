ЕС выделит почти 18 миллионов евро на борьбу с Россией в киберпространстве

ЕС выделит почти 18 миллионов евро на создание центра кибербезопасности

Евросоюз планирует создать ситуационно-аналитический центр по вопросам кибербезопасности при Европейской комиссии для противодействия России в киберпространстве, следует из тендера, опубликованного Генеральным директоратом Еврокомиссии по коммуникационным сетям, контенту и технологиям. На эти планы готовы выделить почти 18 миллионов евро, следует из документов, изученных «Лентой.ру».

Общая цель контракта состоит в том, чтобы предоставить индивидуальную услугу для содействия в определении масштабов, проектировании и разработке центра ЕС по ситуационной осведомленности и анализу в сфере кибербезопасности для [Европейской] Комиссии текст документа

В тексте также выделяются три более конкретные цели контракта: во-первых, создание виртуального ситуационного центра, во-вторых, изучение передового опыта в этой сфере и, в третьих, обеспечение полной совместимости работы этого центра с организациями ЕС, ответственными за анализ в сфере кибербезопасности.

Работа центра, как указывается в тендере, необходима для противодействия России. На проект в ЕС готовы выделить до 17 959 237 евро. Подчеркивается, что поиск подрядчика для создания центра имеет экстренный характер, так как в ЕС опасаются кибератак на европейскую инфраструктуру.

«Ситуационный центр поможет достичь этого и поддержит работу [Европейской] Комиссии и соответствующих институтов, органов и агентств ЕС по оценке последней информации, координации реагирования в случае серьезного инцидента или кризиса в области кибербезопасности, а также по оценке рисков и моделированию сценариев риска по запросу Совета [ЕС] в его выводах о позиции по вопросам кибербезопасности ЕС в мае 2022 года», — говорится в документе.

Ранее стало известно о беспрецедентном росте числа хакерских атак на Россию почти сразу после начала спецоперации на Украине. На протяжении всего года хакеры, объявившие России кибервойну, придумывали новые способы обмана обычных жителей страны и предпринимали попытки атаковать российскую IT-инфраструктуру. «Лента.ру» проанализировала то, насколько опасным для россиян стал интернет в 2022 году.