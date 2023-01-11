Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:15, 12 января 2023Мир

ЕС выделит почти 18 миллионов евро на борьбу с Россией в киберпространстве

ЕС выделит почти 18 миллионов евро на создание центра кибербезопасности

Фото: Shamin Haky / Unsplash

Евросоюз планирует создать ситуационно-аналитический центр по вопросам кибербезопасности при Европейской комиссии для противодействия России в киберпространстве, следует из тендера, опубликованного Генеральным директоратом Еврокомиссии по коммуникационным сетям, контенту и технологиям. На эти планы готовы выделить почти 18 миллионов евро, следует из документов, изученных «Лентой.ру».

Общая цель контракта состоит в том, чтобы предоставить индивидуальную услугу для содействия в определении масштабов, проектировании и разработке центра ЕС по ситуационной осведомленности и анализу в сфере кибербезопасности для [Европейской] Комиссии

текст документа

В тексте также выделяются три более конкретные цели контракта: во-первых, создание виртуального ситуационного центра, во-вторых, изучение передового опыта в этой сфере и, в третьих, обеспечение полной совместимости работы этого центра с организациями ЕС, ответственными за анализ в сфере кибербезопасности.

Работа центра, как указывается в тендере, необходима для противодействия России. На проект в ЕС готовы выделить до 17 959 237 евро. Подчеркивается, что поиск подрядчика для создания центра имеет экстренный характер, так как в ЕС опасаются кибератак на европейскую инфраструктуру.

«Ситуационный центр поможет достичь этого и поддержит работу [Европейской] Комиссии и соответствующих институтов, органов и агентств ЕС по оценке последней информации, координации реагирования в случае серьезного инцидента или кризиса в области кибербезопасности, а также по оценке рисков и моделированию сценариев риска по запросу Совета [ЕС] в его выводах о позиции по вопросам кибербезопасности ЕС в мае 2022 года», — говорится в документе.

Материалы по теме:
Атака глазами киберпреступников. Как работает социальная инженерия?
Атака глазами киберпреступников.Как работает социальная инженерия?
20 декабря 2022
Заложники алгоритмов. Интернет и глобализация могли объединить мир и сделать людей счастливее. Почему этого не произошло?
Заложники алгоритмов.Интернет и глобализация могли объединить мир и сделать людей счастливее. Почему этого не произошло?
16 ноября 2022
В 2022 году хакеры стали еще опаснее и хитрее. Чем это грозит простым россиянам?
В 2022 году хакеры стали еще опаснее и хитрее.Чем это грозит простым россиянам?
30 декабря 2022

Ранее стало известно о беспрецедентном росте числа хакерских атак на Россию почти сразу после начала спецоперации на Украине. На протяжении всего года хакеры, объявившие России кибервойну, придумывали новые способы обмана обычных жителей страны и предпринимали попытки атаковать российскую IT-инфраструктуру. «Лента.ру» проанализировала то, насколько опасным для россиян стал интернет в 2022 году.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кирилл Садовский
Обсудить
Последние новости
В России впервые выявлен новый вариант коронавируса «кракен»
Умерла звезда фильма «Пугало» Дороти Тристан
Филиппины упрекнули за непрофессионализм украинского поверенного
В ДНР заявили о серьезном продвижении российских войск в районе Артемовска
ЕС выделит почти 18 миллионов евро на борьбу с Россией в киберпространстве
Под Петербургом пятиклассник играл с друзьями на улице и внезапно умер
Пашинян призвал Карабах не давать Азербайджану повод для начала боевых действий
Роспотребнадзор оценил необходимость ограничений из-за выявления «кракена»
Сотрудники МВД и МГБ обнаружили схрон украинских диверсантов в ЛНР
На Урале с почестями похоронили до смерти забившего свою мать вагнеровца
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.