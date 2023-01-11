В новых российских регионах размер МРОТ приравняли к общему по стране

Вице-премьер РФ Голикова: в новых регионах действует такой же МРОТ, как и по всей стране

В новых российских регионах с 1 января 2023 года ввели такой же минимальный размер оплаты труда, как и в других субъектах. Об этом в среду, 11 января, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, ее цитирует РИА Новости.

«Уже с 1 января 2023 года на территориях новых регионов будет действовать такой же минимальный размер оплаты труда, как и установлен на территории РФ в старых границах», — подчеркнула она, уточнив, что теперь размер МРОТ в новых регионах составляет 16 242 рубля.

Ранее стало известно об увеличении социальных выплат в России. По словам доцента кафедры статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольги Лебединской, повышение МРОТ в 2023 году приведет к увеличению и размера привязанных к нему государственных выплат и пособий — маткапитала, выплат по уходу за ребенком и декретных.