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19:30, 11 января 2023Мир

Великобритания и Япония заключили оборонительный союз

Премьеры Британии и Японии Сунак и Кисида подписали договор об оборонительном союзе

Фото: Reuters

Лондон и Токио заключили оборонительный союз, позволяющий Великобритании и Японии размещать силы друг у друга. Сообщение об этом опубликовано в официальном аккаунте офиса премьер-министра Великобритании в Twitter.

«Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и премьер-министр Японии Фумио Кисида подписали знаковое соглашение, которое позволит Великобритании и Японии размещать войска в странах друг друга. Великобритания привержена безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе», — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что соглашение предусматривает упрощение процесса развертывания военных на территории союзных стран. Также оно позволяет странам проводить совместные военные учения без бюрократических процедур и расширяет возможности союзников в сфере логистики. Аналогичный документ в 2020 году Япония подписала с Австралией.

Переговоры между странами начались в мае, когда премьер-министр Японии Фумио Кишида встретился в Лондоне с бывшим премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Эксперт по Азии American Enterpreise Institute Зак Купер считает, что соглашение вызвано не только опасениями о возросшем влиянии Китая, но и неуверенностью союзников в помощи США.

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Анжелика Бережная
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