Россияне назвали самые перспективные регионы для построения карьеры

«Работа.ру»: лучшими регионами для построения карьеры оказались Москва и Санкт-Петербург

Более половины россиян (58 процентов) традиционно назвали Москву и Московскую область самыми перспективными регионами для построения карьеры, следует из результатов опроса сервиса «Работу.ру», оказавшегося в распоряжении у «Ленты.ру».

На втором месте в списке лучших регионов для карьерного развития расположились Санкт-Петербург и Ленинградская область, за которые проголосовали 32 процента участников опроса. Также в топ-10 вошли Краснодарский край (11 процентов), Тюменская область (10 процентов), Республика Татарстан (7 процентов), Новосибирская область (6 процентов).

При этом рейтинг регионов варьируется в зависимости от отраслей работы респондентов. Так, одним из лидирующих регионов для карьерного развития в сфере производства и агропрома оказалась Тюменская область (23 процента голосов). Представители отраслей транспорта и логистики назвали наиболее перспективным Красноярский край (24 процента), а специалисты в строительстве часто отмечали Краснодарский край (26 процентов).

Работники творческих профессий чаще всего отмечали в числе лучших для карьерного развития Татарстан (25 процентов), а сферы IT — Краснодарский край (21 процент) и Свердловскую область (19 процентов).

Опрос проводился в декабре 2022 года. В нем приняло участие более 5000 респондентов старше 18 лет из всех регионов страны.

Ранее в совместном исследовании «Работа.ру» и «Домклик» 58 процентов россиян рассказали о планах купить жилье в ближайшие годы. При этом 9 процентов из них планировали покупку на 2023 год, 10 процентов — на ближайшие два года, а еще 9 процентов — на ближайшие три-четыре года.