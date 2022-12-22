Россияне рассказали о планах на покупку жилья

«Работа.ру» и «Домклик»: 58% россиян планируют купить жилье в ближайшие годы

Больше половины россиян собираются купить жилье в ближайшие годы. О своих планах по улучшению жилищных условий граждане рассказали в опросе сервисов «Работа.ру» и «Домклик», материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

В исследовании приняли участие пять тысяч пользователей. 58 процентов из них заявили, что хотят приобрести жилье обозримом будущем. Девять процентов из них планируют покупку на 2023 год, 10 процентов — на ближайшие два года, еще девять процентов — на ближайшие три-четыре года, а семь процентов — не раньше, чем через пять лет. 23 процента задумываются о покупке, но не могут назвать сроки.

65 процентов респондентов хотят купить квартиру, 41 процент предпочли бы дом. Восемь процентов присматриваются к земельным участкам, еще пять процентов — к таунхаусам. В графе «Другое» участники опроса чаще всего отвечали, что построят дом на уже имеющейся земле. Большинство (81 процент) собираются постоянно проживать в новой недвижимости. Восемь процентов хотят приобрести жилье для отдыха, по 11 процентов — для сдачи в аренду или для детей. В варианте «Другое», на который пришелся один процент ответов, многие отметили, что купят недвижимость для родителей.

63 процента опрошенных планируют воспользоваться ипотекой, 42 процента — личными накоплениями, а девять процентов — государственными выплатами. Четыре процента собираются занять деньги у друзей и родственников. 10 процентов выбрали вариант «Другое», в котором наиболее часто указывали, что на новое жилье пойдут средства с продажи старого.

Ранее россияне рассказали о своем идеальном жилье. 44 процента мечтают поселиться в загородном доме, а 60 процентов считают транспортную доступность самым важным критерием.