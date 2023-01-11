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15:16, 11 января 2023Экономика

Билеты на главный экономический форум России подешевели

Билеты на Петербургский международный экономический форум подешевели на 120 тысяч рублей

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Билет участника Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2023 году подешевел на 120 тысяч рублей по сравнению с прошлым годом. Цены объявлены на сайте «Росконгресса».

Год назад пакет, позволяющий посетить все мероприятия деловой программы и зоны делового общения на форуме, кроме мероприятий по спецприглашениям и пленарного заседания, стоил 840 тысяч рублей до 1 мая и 960 тысяч после. В этом году до 1 февраля его можно приобрести по цене 720 тысяч рублей, после чего она поднимется до 960 тысяч.

ПМЭФ является главным экономическим форумом России с начала XXI века. В этом году он пройдет с 14 по 17 июля, а страной-гостем объявлены Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

В прошлом году мероприятие состоялось с 15 по 18 июня. По данным организаторов, в нем участвовали представители из 130 государств, в общей сложности 14 тысяч человек. Главным гостем стал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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Платон Щукин
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