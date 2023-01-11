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08:39, 11 января 2023Мир

Россия и Иран обсудят новый способ обхода западных санкций

Asia Nikkei: Россия и Иран обсудят создание торгового пути с Индией для обхода санкций

Фото: Amir Cohen / Reuters

Россия и Иран обсудят новый способ обхода западных санкций через создание судоходного торгового пути с Индией. Об этом сообщает Asia Nikkei со ссылкой на источники.

По мнению Москвы и Тегерана, новый торговый путь сведет на нет часть санкционного эффекта и укрепит отношения между государствами. Этот план также является ответом на провозглашенную США торговую политику смещения цепочек поставок товаров в союзные и дружественные страны.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс рассказал, что США выступают против военно-технического сотрудничества России с Ираном и собираются предпринять все необходимые меры для того, чтобы не допустить его развития. «Иран стал самым важным поставщиком необходимой военной помощи для России, но и Россия в свою очередь стала обеспечивать Иран помощью в сфере безопасности», — заявил он.

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Виктория Кондратьева
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