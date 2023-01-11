Пара потеряла сапборды и трое суток дрейфовала в океане

Daily Mail: рыбак спас пару, дрейфовавшую в океане трое суток

Рыбак из австралийского города Йеппун, штат Квинсленд, спас пару, которая потеряла сапборды и трое суток дрейфовала в океане. Об этом сообщает Daily Mail.

Рыбак Лорне Бенасси и его отец отправились на яхте ловить рыбу. Вечером они бросили якорь недалеко от острова Кертис и отправились спать. Вскоре мужчины услышали крики о помощи. Выбежав на палубу, они увидели юношу и девушку, которые барахтались в океане рядом с яхтой.

«У нас была шлюпка. Мы спустили ее и помогли им забраться на борт. Пара выбилась из сил. Они даже не могли сидеть», — рассказал Бенасси. Рыбаки накормили и напоили пострадавших, предложили им сухую одежду и возможность принять душ. Юноша и его возлюбленная почти ничего не ели и только пили воду, после чего их тошнило. По всей видимости, они наглотались соленой воды.

Оказалось, что юноша и девушка катались на сапбордах, но их унесло течением. Исчезновение пары никто не заметил, так как они собирались вернуться только спустя несколько дней. Хотя рядом проплывали четыре яхты, на них никто не обратил внимания.

По словам Бенасси, спасенным повезло, что их не унесло в открытое море. В этом случае их бы никто не нашел. Утром рыбак отвез пару на берег. Пострадавших госпитализировали. Их состояние оценивается как стабильное.

Ранее сообщалось, что 43-летний рыбак Дейвид Соарес из Бразилии упал с борта рыболовного судна, провел двое суток в открытом океане и был спасен. Он не поддался панике, снял с себя сковывавшую движения одежду и стал плыть по течению Атлантического океана.