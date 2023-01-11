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18:37, 11 января 2023Мир

Путин поговорил по телефону с президентом Ирана

Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Ирана Эбрахимом Раиси

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Эбрахимом Раиси. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Кремля.

Лидеры двух стран обсудили вопросы российско-иранской повестки и договорились о наращивании сотрудничества. «В частности, президенты высказались в пользу последовательной реализации взаимовыгодных проектов в энергетической и транспортно-логистической сферах», — сказано в сообщении.

Путин и Раиси позитивно оценили координацию в рамках Астанинского процесса, играющего ключевую роль в урегулировании сирийского кризиса. Главы государств настроены продолжить взаимодействие в целях нормализации ситуации в Сирии, а также восстановления ее территориальной целостности. Также они наметили проведение двусторонних контактов на высоком уровне.

В конце декабря Махмуд Садекиян, глава департамента по связям с общественностью парламента Ирана, заявил о планах спикера Госдумы Вячеслава Володина посетить страну. Точная дата его визита на тот момент не была определена.

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Полина Матюхина
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