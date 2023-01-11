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15:51, 11 января 2023Силовые структуры

Экс-руководителю российской детской студии дали 15 лет за совращение учениц

В Тюмени осудили на 15 лет экс-руководителя детской студии за совращение маленьких учениц

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Центральный районный суд Тюмени приговорил к 15 годам лишения свободы 37-летнего бывшего руководителя детской студии за совращение учениц. Об этом в среду, 11 января, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Преподаватель признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 и пункту «а» части 3 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера») и будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал его выплатить компенсацию потерпевшим в размере 1,8 миллиона рублей.

По данным ведомства, фигурант домогался юных учениц по вечерам после занятий. Одна из потерпевших рассказала обо всем матери, и та обратилась в полицию.

Ранее стало известно, что в Подольске суд арестовал тренера по теннису за изнасилование юных спортсменок.

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Екатерина Власова
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