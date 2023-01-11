В Турции обвинили Запад в стремлении сражаться с Россией до последнего украинца

Аналитик Унал обвинил Запад в стремлении сражаться с Россией до последнего украинца

Страны Запада раз за разом демонстрируют стремление сражаться с Россией до последнего украинца. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил профессор турецкого университета Малтепе (Стамбул) Хасан Унал.

По его словам, Турция уже неоднократно координировала контакты между Россией и Украиной и различные инициативы — от «зернового коридора» до обмена военнопленными. Анкара была бы готова выступить и в качестве посредника в мирных переговорах, однако сама перспектива дипломатического урегулирования во многом зависит от позиции Запада в случае, если Вооруженные силы Украины продолжат терпеть неудачи на фронте.

Унал обвинил США и их союзников в нежелании создавать условия для мирных переговоров. «Западный мир, похоже, полон решимости продолжать воевать до последнего украинца», — подчеркнул аналитик.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова решать проблему Украины путем переговоров, но такие перспективы отсутствуют. По его словам, достижение целей мирными, политико-дипломатическими путями — более предпочтительный для Москвы вариант.

