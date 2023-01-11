Таяние мерзлых болот ускорит позеленение российской Арктики

Таяние мерзлых болот ускорит рост растительности в российской Арктике

Таяние мерзлых торфяных болот ускорит позеленение российской Арктической зоны. Об этом заявили в пресс-службе Томского государственного университета (ТГУ), ссылаясь на исследование, опубликованное в журнале Environmental Science and Pollution Research (Q1).

Ученые ТГУ изучили мерзлые торфяники на территории Сибири и Арктики и выяснили, что в условиях глобального потепления глубина протаивания болот возрастает, высвобождая большую концентрацию питательных веществ. «Питательные вещества, попадая из болот в реки, а с их водами и в пойменные почвы, будут влиять на другие звенья экосистем — например, на ихтиофауну, растительность», — рассказал сотрудник лаборатории «БиоГеоКлим» ТГУ Артем Лим.

Согласно подсчетам ученых, вынос таких полезных веществ, как цинк, фосфор, железо и кобальт, увеличится в два-четыре раза и станет больше на сотни процентов, если в течение ближайшего века глубина протаивания мерзлых торфяных болот будет расти на сантиметр в год. Повышение доступности этих веществ уже сейчас провоцирует позеленение Арктики — там появляется все больше растений, в том числе тех, которые не характерны для этой климатической зоны.

В дальнейших исследованиях ученые планируют получить больше информации о процессах, протекающих в мерзлых болотах Арктики и Сибири. Благодаря этому специалисты смогут повысить точность прогнозирования изменений экосистем в российских северных регионах.

Ранее группа ученых из США, Канады и Австралии нашла свидетельства того, что за 100 тысяч лет ареал некоторых кустарников сместился на 400 километров к югу от Арктики. Это позволило специалистам сделать вывод, что в перспективе изменение климата серьезно преобразит внешний вид Арктической зоны.

