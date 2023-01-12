В ДНР сообщили об уничтожении пяти бригад ВСУ в Соледаре

Советник главы ДНР Пушилина Гагин сообщил об уничтожении пяти бригад ВСУ в Соледаре

В Соледаре Донецкой народной республики (ДНР) уничтожено около пяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил военный эксперт, советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

«[В Соледаре] уничтожено порядка пяти бригад, эта информация достаточно объективна, но сама цифра по потерям, я думаю, несколько выше», — заявил он, пояснив, что пока не были учтены потери среди иностранных наемником, которых было много в Соледаре.

Он также отметил, что после взятия Соледара Вооруженные силы (ВС) России будут наращивать силы в этом направлении для освобождения Артемовска (украинское название Бахмут). Гагин напомнил, что Соледар, как и Артемовск, является стратегически важным пунктам, поскольку там находились серьезные запасы боекомплектов для украинских войск. Кроме того, подчеркнул советник врио главы ДНР, эти два города — своего рода «ключи» к Краматорску и дальнейшему наступлению, в том числе на Славянск.

«И Славянск, и Краматорск будут непростыми объектами для штурма, потому что они (ВСУ — прим. «Ленты.ру») готовились, они туда отступили всеми силами, они сейчас будут усиливать группировки там», — заявил он.

Ранее основатель «Вагнера» Евгений Пригожин рассказал, что подразделения ЧВК взяли под контроль всю территорию Соледара в ДНР. Он подчеркнул, что в штурме города не участвовали никакие подразделения, кроме отрядов вагнеровцев.