В США отреагировали на идею установить в Капитолии бюст Зеленского

Конгрессвумен США раскритиковала идею установить бюст Зеленского в Капитолии

Член палаты представителей Конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин отреагировала на идею установить бюст президента Украины Владимира Зеленского в Капитолии. Ее слова приводит Newsweek.

«Категорически нет! Мы служим Америке, не Украине!» — так раскритиковала конгрессвумен предложение поставить бюст украинскому политику.

Другие республиканцы также выступили против такой идеи. Например, член палаты представителей Энди Биггс задался вопросом, неужели Киеву недостаточно предоставленной помощи от Вашингтона, которая составила более 100 миллиардов долларов.