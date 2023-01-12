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11:49, 12 января 2023Экономика

Предприниматели смогут открыть первый счет в Сбере онлайн

Сбер предоставил предпринимателям сервис дистанционного открытия первого расчетного счета

Фото: Unsplash

Сбер предоставил обществам с ограниченной ответственностью (ООО) и индивидуальным предпринимателям (ИП) полноценный сервис дистанционного открытия первого расчетного счета.

Сегодня Сбер — единственный российский банк на рынке финансовых услуг с сервисом дистанционного открытия расчетного счета для юрлиц. Процедура бесплатна и занимает всего несколько минут в онлайн-режиме.

Чтобы открыть счет, необходимо создать СберБизнес ID, авторизоваться в СберБанк Онлайн, заполнить персональные данные, загрузить учредительные документы, выбрать офис банка, в котором будет обслуживаться счет, ответить на вопросы о бизнесе и подписать заявление квалифицированной электронной подписью ФНС. При отсутствии подписи ее можно выпустить в мобильном приложении.

«Еще пять лет назад удалённое открытие счёта для ООО казалось фантастикой, но мы так не считали и планомерно шли к этой цели. В 2019 году мы запустили такую возможность для ИП, а сейчас — и для ООО с одним учредителем. Мы планируем и дальше развивать цифровые сервисы, чтобы клиенты могли заниматься бизнесом и не тратить время на посещение офисов банка», — отметил Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка.

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Татьяна Романова
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