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13:55, 12 января 2023Мир

Венгрия отказалась перевозить оружие для Украины по своей территории

Венгрия отказалась везти оружие для Киева по своей территории из-за венгров в Закарпатье

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Венгрия отказывается перевозить оружие для Украины по своей территории, не только из-за беспокойства о своей безопасности, но и из-за беспокойства о безопасности этнических венгров, проживающих на украинской территории в Закарпатье. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, пишет ТАСС.

«У Венгрии особая геополитическая ситуация, которая заключается в том, что мы могли бы перевозить оружие [на Украину] только через Закарпатье, и поэтому мы не участвуем в поставках. Это необходимо для защиты проживающих там сотен тысяч венгров», — пояснил Гуйяш, имеющий в правительстве страны ранг министра.

Глава канцелярии также прокомментировал поставки Киеву тяжелой военной техники. По его словам, несмотря на то, что никто не может ставить под сомнение моральную основу поставок вооружений украинской стороне, «все, включая правительство Германии, хотят избежать мировой войны».

Ранее президент Венгрии Каталин Новак предостерегла НАТО от втягивания в конфликт на Украине. Новак призвала Североатлантический альянс руководствоваться прагматизмом и думать о выживании Европы. «Необходимо оставаться в стороне от войны, нельзя позволять поддаваться эмоциям и из-за этого ввязываться в конфликт», — предупредила она на встрече с иностранными послами, работающими в Венгрии.

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Анжелика Бережная
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