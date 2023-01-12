Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:44, 12 января 2023Мир

Тегеран ответил на сообщения о потерях иранских дронов на Украине

Посол Ирана Сабури опроверг сообщения о потерях иранских беспилотников на Украине

Фото: West Asia News Agency / Reuters

У Тегерана не было потерь в дронах на Украине, ответил посол Ирана в Риме Мохаммед Реза Сабури на соответствующие сообщения. Его слова приводит РИА Новости.

«В сотрудничестве между Ираном и Россией в области обороны нет ничего нового: перед войной на Украине мы поставили русским незначительное количество беспилотников, но это не имеет ничего общего с новостями, которые мы каждый день слышим в СМИ, где такое впечатление, что этих дронов каждый день сбивают десятками», — выступил он с опровержением.

По его словам, иранская сторона выступила против использованиях своих беспилотников, более того, Москва отрицает их использование.

Ранее США ввели санкции против граждан Ирана якобы за поставку беспилотников России. Уточняется, что ограничения коснулись шести представителей руководства и членов совета директоров Qods Aviation Industries, которая производит оборонную технику в Иране.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Минобороны России объявило о продолжении наступления на донецком направлении
«ВКонтакте» рассказала о занятиях россиян на новогодних каникулах
Бывшего вице-мэра Магнитогорска осудили на четыре года за получение взяток
Британские экоактивисты нацелились на коронацию Карла III
Тегеран ответил на сообщения о потерях иранских дронов на Украине
В Москве изобличили серийного сетевого педофила и порнографа
Командир полка «Ахмат-1» отреагировал на сообщения о своем пленении в Артемовске
Пьющие финны обманули государство на 100 миллионов евро
Отец Костомарова опроверг лечение сына купанием в проруби
Бориса Гребенщикова захотели проверить на содействие терроризму
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.