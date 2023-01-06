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18:57, 6 января 2023Мир

США ввели санкции против иранцев за поставку беспилотников России

США ввели санкции против иранцев, якобы связанных с поставками беспилотников России

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Вашингтон ввел санкции в отношении нескольких иранцев, которые якобы связаны с поставками беспилотников России, сообщается на сайте Министерства финансов США.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина ввело рестрикции в отношении шести представителей руководства и членов совета директоров Qods Aviation Industries. Компания находится под американскими санкциями, которая является ключевым производителей оборонной продукции в стране, ответственным за разработку и производство беспилотников.

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Варвара Кошечкина
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