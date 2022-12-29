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09:02, 29 декабря 2022Мир

Лавров ответил Западу на обвинения в поставках иранских беспилотников России

Лавров заявил, что Запад не смог доказать поставки Ираном беспилотников России

Фото: Iranian Army / Reuters

Заявления западных стран о поставках в Россию иранских беспилотников так и остались без доказательств. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Западники затеяли шумиху в Совете безопасности ООН в связи с якобы имевшими место поставками иранских "беспилотников" в Россию. Как водится, все в стиле "highly likely" ("весьма вероятно" — прим. «Ленты.ру»). Фактов привести не могут, да и не пытаются», — подчеркнул министр.

Ранее Лавров дал свою оценку ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Он призвал все стороны договора вернуться к его реализации. Министр напомнил, что договоренности отлично работали, пока в 2018 году США не решили разорвать «ядерную сделку», тем самым нарушив собственные обязательства. Он подчеркнул, что настало время для принятия ответственных решений по данному вопросу.

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Виктория Кондратьева
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