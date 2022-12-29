Лавров ответил Западу на обвинения в поставках иранских беспилотников России

Лавров заявил, что Запад не смог доказать поставки Ираном беспилотников России

Заявления западных стран о поставках в Россию иранских беспилотников так и остались без доказательств. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Западники затеяли шумиху в Совете безопасности ООН в связи с якобы имевшими место поставками иранских "беспилотников" в Россию. Как водится, все в стиле "highly likely" ("весьма вероятно" — прим. «Ленты.ру»). Фактов привести не могут, да и не пытаются», — подчеркнул министр.

Ранее Лавров дал свою оценку ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Он призвал все стороны договора вернуться к его реализации. Министр напомнил, что договоренности отлично работали, пока в 2018 году США не решили разорвать «ядерную сделку», тем самым нарушив собственные обязательства. Он подчеркнул, что настало время для принятия ответственных решений по данному вопросу.