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23:16, 12 января 2023Россия

В России оценили последствия переброски сотен танков США на восточный фланг НАТО

«Ъ» оценил последствия переброски сотен американских танков и БМП на восточный фланг НАТО

Фото: Peter Gercke/ Globallookpress.com

Опрошенные изданием «Коммерсантъ» эксперты оценили последствия переброски сотен американских танков и боевых машин пехоты (БМП) на восточный фланг НАТО.

По их словам, процесс усиления военной инфраструктуры альянса в ближайшее время продолжится, поскольку, по логике НАТО, эти шаги предпринимаются в качестве ответа на действия Москвы на Украине.

Директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов полагает, что переброска новой американской техники, помимо непосредственного усиления и перевооружения восточного фланга, создает определенные риски для России.

«Прибытие современных систем тяжелых вооружений в страны восточного фланга НАТО может стать дополнительным стимулом для того, чтобы передать Украине высвобождающиеся системы, в том числе советского производства — все, что там осталось», — подчеркнул эксперт.

Кортунов добавил, что происходит процесс постепенного замещения: Восточная Европа получает новые вооружения, а старые перемещаются на Украину. По его словам, пересмотр курса Североатлантического альянса на усиление размещенных на восточном фланге группировок маловероятен, что является существенным в политическом и военно-техническом плане.

Ранее стало известно, что США массово отправят танки в Данию для переброски в Восточную Европу в рамках ротации. 11 января, в нидерландский порт Флиссинген уже начало прибывать большое количество танков и военной техники из США, которое отправят в Польшу и Литву.

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Марина Совина
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