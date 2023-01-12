Двое контрактников сбежали из подмосковных воинских частей

REGNUM: двое контрактников сбежали из воинских частей в Красногорске и Домодедове

Двое контрактников сбежали из воинских частей в Подмосковье. Об этом сообщило агентство REGNUM в четверг, 12 января.

Инциденты произошли минувшей ночью в воинских частях в Красногорске и Домодедове.

В Красногорске расположение воинской части самовольно покинул 32-летний рядовой-контрактник Андрей А. Было при нем оружие, пока остается неизвестным. Из воинской части в Домодедово сбежал 36-летний служащий по контракту Александр Б.

По обоим случаям сотрудники правоохранительных органов начали проводить проверки.

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