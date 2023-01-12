Мужчина ворвался в здание российской школы в отсутствие охраны и напугал детей

В Дзержинске мужчина ворвался в здание школы в отсутствие охраны и напугал младшеклассниц

В Дзержинске Нижегородской области неизвестный мужчина ворвался в здание школы № 36 в отсутствие охраны и начал приставать к ученицам младших классов. Об этом сообщает портал NN.RU.

Напуганные дети позвали учителя физкультуры, и он вывел нарушителя из здания школы.

Позже руководители учебного заведения рассказали, что работники нажали кнопку тревожной сигнализации, после чего к ним приехали сотрудники полиции. Россиянина задержали, по факту случившегося началась проверка.

В дзержинской школе пояснили, что дети и преподаватели в результате случившегося не пострадали. Мать одной из учениц отметила, что на посту охраны никого не было, поскольку сотрудник находился на больничном.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области полицейские задержали юношу, угрожавшего ножом директору школы № 6 в городе Волжском.

В момент происшествия в здании школы проходили уроки, однако педагоги получили сообщение об инциденте и не выпускали учеников из кабинетов для безопасности.