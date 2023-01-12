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06:03, 12 января 2023Мир

Чемпиона мира по стрельбе застрелили в собственном автомобиле

Marca: чемпиона мира по практической стрельбе Бальестероса застрелили в его автомобиле

Фото: Ricardo Arduengo / Reuters

Чемпиона мира по практической стрельбе Хорхе Бальестероса застрелили в собственном автомобиле. Об этом сообщает новостной портал Marca.

39-летний мужчина был найден с огнестрельным ранением в голову в своем автомобиле, припаркованном у торгового центра в Мадриде. Пострадавшего срочно доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти.

Правоохранители не исключают, что причиной смерти могло стать самоубийство.

В 2017 году Бальестерос выиграл чемпионат мира по практической стрельбе, являлся трехкратным чемпионом Европы и 17-кратным чемпионом Испании. Свой первый чемпионат он выиграл в 18 лет. Он был действующим офицером полиции. У него остались жена и двое детей.

Ранее сообщалось, что в Акшинском районе Забайкальского крае было совершено нападение на двух сотрудников полиции. В результате один правоохранителей погиб от огнестрельного ранения в голову, его коллега был ранен. В совершении преступления подозреваются трое человек, которые скрылись на автомобиле УАЗ «Патриот».

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Марина Совина
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