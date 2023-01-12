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20:00, 12 января 2023Силовые структуры

Суд поместил в СИЗО мужчину за изнасилование 82-летней пенсионерки в Подмосковье

В Подмосковье арестовали мужчину за изнасилование 82-летней пенсионерки и поджог ее дома

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Московской области суд арестовал мужчину за изнасилование 82-летней жительницы города Фрязино. Об этом в четверг, 12 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, гражданин одного из соседних государств обвиняется по ряду статей УК РФ, в том числе покушение на убийство, изнасилование и разбой.

Преступление было совершено в ночь с 5 на 6 октября. Фигурант проник в частный дом и, угрожая ножом, забрал у пожилой россиянки 20 тысяч рублей, после чего изнасиловал ее и совершил поджог. Пенсионерке удалось выбраться из горящего здания и обратиться к правоохранителям.

Отмечается, что мужчина признал вину. Задержать его удалось в результате проведения молекулярно-генетической экспертизы.

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Екатерина Власова
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