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СКР возбудил дело из-за изнасилования 82-летней пенсионерки в Подмосковье

СК возбудил дело из-за изнасилования 82-летней пенсионерки в Подмосковье, преступника ищут

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Подмосковье следователь возбудил дело по факту изнасилования 82-летней жительницы города Фрязино. Об этом в четверг, 6 октября, «Ленте.ру» сообщила сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Московской области Ольга Врадий.

Кроме того, из органов МВД в следственный отдел поступило дело о разбойном нападении на пенсионерку, краже у нее имущества и поджоге ее дома. Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия. Назначен ряд экспертиз, преступника разыскивают.

Преступление было совершено в ночь с 5 на 6 октября. Неизвестный проник в частный дом и, угрожая ножом, забрал у пожилой россиянки 20 тысяч рублей, после чего изнасиловал ее и совершил поджог. Пенсионерке удалось выбраться из горящего здания и обратиться к правоохранителям.

После этого ее в тяжелом состоянии, с многочисленными переломами доставили в больницу.

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Елизавета Новикова
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