Отец Шарлота рассказал о последней встрече с сыном на фоне новостей о его смерти

Отец Шарлота Валерий сообщил, что в последнюю встречу сын презентовал семье новый альбом

Отец российского исполнителя Эдуарда Шарлота Валерий в беседе с «Лентой.ру» рассказал о последней встрече с сыном на фоне новостей о смерти артиста. Он сообщил, что певец презентовал семье новый альбом.

Ранее в сети появилась информация о том, что 24-летний певец Шарлот скончался. В его официальном сообществе во «ВКонтакте» появилась запись, что похороны исполнителя состоятся 7 февраля.

К сожалению, мы в последнее время очень мало общаемся по ряду причин. Он в Питере, я в Самаре Валерий Шарлот отец исполнителя

«Единственное, что могу сказать, когда он был здесь до Нового года, мы собирались у нас дома, и он там сделал презентацию своего нового альбома. Я только не понял — он новый или переработан какой-то старый. Но нигде я этот альбом не видел и не слышал. В какой он сейчас стадии — не знаю», — отметил отец артиста.

Также Валерий подчеркнул, что семья пыталась связаться с Эдуардом. «Ему уже звонили. Брат его звонил ему. Телефон не отвечает. Связи нет», — добавил он.

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Эдуард Шарлот родился 7 февраля 1998 года в Самаре. С 2017 года он начал сотрудничать с лейблом «Джем», а два года спустя принял участие в шоу «Песни на ТНТ». Тогда же музыкант выпустил свой первый студийный альбом «Навечно Молодой» совместно с Sony Music.

Позднее у Шарлота случился конфликт с лейблом, после чего артист разорвал свое сотрудничество с компанией. Широкую известность артисту принес совместный трек с Моргенштерном (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) под названием «Малышка», вышедший в 2020-м.

