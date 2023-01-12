Снижение экспорта российского угля оценили

«Ведомости»: за январь-ноябрь 2022 г экспорт угля из РФ снизился на 7,6% до 184,4 млн т

Экспорт российского угля за январь-ноябрь 2022 года снизился на 7,6 процента к аналогичному периоду предыдущего года, до 184,4 миллиона тонн, при этом поставки за рубеж энергетического угля просели сразу на 13,9 процента, до 154,2 миллиона тонн. Такую оценку в своей статистике приводит Минэнерго, сообщили «Ведомостям» два осведомленных источника.

Вместе с тем, за 11 месяцев России удалось нарастить экспорт коксующегося угля в полтора раза (на 47 процентов), до 30,3 миллиона тонн. Поставки всех видов угля, в том числе коксующегося, в в ближнее зарубежье упали вдвое, до 6 миллионов тонн, в дальнее — на 4,5 процента, до 178,4 миллиона тонн.

Спрос на уголь на внутреннем рынке в 2022-ом увеличился на 8,7 процента, до 162,3 миллиона тонн. Общая добыча угля в России сократилась на 0,6 процента до 399,3 миллиона тонн.

Эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов объяснил, что серьезное увеличение поставок за рубеж коксующегося угля связано с освоением крупнейшего в стране Эльгинского месторождения в Якутии. Сырья оттуда в основном закупают азиатские страны, добавил он.

Показатели по экспорту энергетического угля ухудшились, так как именно этот вид в основном поставлялся в ЕС, где сейчас действуют санкции, рассказал эксперт. Кроме того, Родионов объяснил серьезных спад общих поставок угля в ближнее зарубежье потерей украинского рынка.

В апреле, вскоре после начала военных действий на Украине, Евросоюз решил прекратить закупки угля из России — запрет вступил в силу с 10 августа. С этой даты были остановлены поставки по долгосрочным контрактам, тогда как спотовые закупки европейские компании прекратили почти сразу после введения ограничений. По данным Минэнерго, в 2021 году на ЕС пришлось 22,6 процента от общего объема экспорта российского угля. Выпавшие объемы российские компании стали перенаправлять в Азию.

