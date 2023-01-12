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14:00, 12 января 2023Интернет и СМИ

VK открыла доступ к уникальной программе

VK открыла доступ к программе тестирования VK Testers всем компаниям

Фото: Shutterstock

VK открыла доступ к уникальной программе — теперь сервис тестирования VK Testers может получить любая компания. Об этом сообщается в пресс-релизе организации, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Сервис на платформе VK Cloud позволяет найти ошибки, которые не выявили на предыдущих этапах тестирования, и ускоряет процесс вывода продукта на рынок. Так, речь идет о быстрой проверке всех пользовательских сценариев в реальных условиях на разном оборудовании и получении обратной связи от сообщества из 30 тысяч тестировщиков.

«Все лучшие практики, которые мы предлагаем рынку, VK сначала тестирует на собственных продуктах. Мы разрабатывали программу для решения внутренних задач наших сервисов — оперативного тестирования новых продуктов в реальных условиях и сбора обратной связи. Теперь возможности программы стали доступны всем пользователям облачной платформы VK Сloud», — рассказал директор по продукту VK Cloud Дмитрий Лазаренко.

Отмечается, что новая программа расширяет возможности штатного отдела инженеров по качеству, снижает нагрузку на сотрудников компании и затраты на тестирование. Для того чтобы проверить работоспособность нового продукта, не нужно покупать и обслуживать парк устройств.

Клиенту VK Testers следует лишь заполнить задание для тестировщиков и выдать доступ к бета-версии продукта. Участники сообщества выполнят их и дадут обратную связь. При необходимости можно увеличить охват числа тестировщиков и проверяемых сценариев, масштабировать нагрузку, а также изменить параметры операционных систем и устройств.

По итогам заказчик получит отчет об удобстве продуктов, обнаруженных дефектах, уязвимостях и погрешностях в UX-дизайне. Сервис обеспечивает конфиденциальность и безопасность данных: код надежно защищен, результат видит только разработчик, который инициировал тестирование.

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Варвара Кошечкина
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