Иран захотел упростить выдачу туристических виз россиянам

Посол Ирана Джалали: Тегеран готов упростить выдачу индивидуальных турвиз россиянам

Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил о готовности Тегерана упростить выдачу индивидуальных туристических виз для россиян на взаимной основе. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

По словам дипломата, посольство в настоящее время также занимается упрощением выдачи виз для групповых туристических поездок.

«Упрощение выдачи виз для групповых туристических поездок — одно из дел на повестке, которым в настоящий момент занимается посольство», — указал посол.

В сентябре сообщалось, что Россия и Иран с 1 января 2023 года введут безвизовый режим для групповых туристических поездок — у россиян появится возможность посещать страну без оформления визы до 15 дней. Соглашение между странами было подписано в ходе второго заседания Ирано-Российского технического комитета по туризму.