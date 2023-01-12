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09:41, 12 января 2023Забота о себе

Врач развеяла миф о необходимости выпивать два литра воды в день

Гастроэнтеролог Ольга Ситкина рассказала, что от обезвоживания спасут вода, супы и соки

Фото: Engin Akyurt / Unsplash

Вопреки устоявшемуся мнению от обезвоживания человека спасет не только вода, но и соки, супы и другие жидкости, рассказала гастроэнтеролог Ольга Ситкина. В своем Telegram-канале врач развеяла миф о необходимости ежедневно выпивать много воды.

Ситкина призналась, что ее расстраивают категоричные рекомендации, что каждому человеку нужно выпивать два, а то и два с половиной литра воды в день. Врач отметила, что в первую очередь необходимо ориентироваться на потребности организма. У него есть системы, поддерживающие водно-солевой обмен и препятствующие чрезмерной потере влаги. При возникновении дефицита жидкости организм снижает мочеобразование и потоотделение.

Да, существуют ситуации, когда организм нуждается обычного в воде больше обычного. Пить много нужно детям, пожилым, спортсменам, пациентам с лихорадкой, ОРВИ, диареей и рвотой. А также тем, у кого в рационе много клетчатки, при приеме алкоголя и мочегонных средств, при нахождении в жарком и сухом климате

Ольга Ситкинатерапевт, гастроэнтеролог
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Гастроэнтеролог отметила, что не нужно заставлять себя выпивать большое количество воды только потому, что «кто-то об этом сказал». Необходимо ориентироваться на свои ощущения.

Обезвоживание развивается нечасто, но имеет характерные симптомы, и главный из них — жажда

Ольга Ситкинатерапевт, гастроэнтеролог

По словам врача, в некоторых случаях стремление наполнить организм большим количеством воды может привести к неприятным последствиям. «Например, организм женщины в предменструальный период склонен к удержанию воды, и такая рекомендация может привести даже к отечности», — предупредила она.

Ситкина также назвала неверным утверждение, что нужно пить только воду, а чай, супы, соки не идут в счет обозначенного минимума жидкости. Избавиться от обезвоживания можно не только с помощью воды, но и с помощью соков, чая, супов. При этом врач подтвердила, что при сильном обезвоживании именно чистая вода позволит быстрее восстановить водно-солевой баланс.

Ранее гастроэнтеролог Ольга Ситкина рассказала о самом вредном для нервной системы алкогольном напитке. Она также предупредила, что при употреблении спиртных напитков снижаются память, внимание, концентрация, формируется зависимость.

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Вера Владзиевская
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