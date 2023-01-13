Зарезавший отчима из-за нежелания помогать по хозяйству россиянин получил срок

На Алтае суд дал 8,5 года 19-летнему юноше, который убил отчима и сбросил в выгребную яму

В Алтайском крае суд приговорил к 8,5 года лишения свободы 19-летнего местного жителя за убийство отчима, тело которого он сбросил в выгребную яму. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что вечером 11 сентября 2022 года в поселке Благовещенка дома между юношей и 58-летним отчимом произошел конфликт из-за того, что молодой человек отказывался помогать по хозяйству на приусадебном участке. Во время ссоры пасынок схватил кухонный нож и нанес мужчине не менее 11 ударов. После чего убийца спрятал тело в погребе, а на следующий день привязал металлический груз и сбросил в выгребную яму.

Чтобы скрыть убийство, молодой человек замыл следы крови на полу и стенах дома, сжег вещи и ковер в печи. Через некоторое время в полицию обратился с заявлением о пропаже человека друг погибшего.

В ходе расследования молодой человек признался в убийстве.