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08:51, 13 января 2023Силовые структуры

Бастрыкин сообщил о деле десяти сотрудников Росгвардии о взятках в «Оборонтехе»

Глава СКР: завершено следствие по делу 10 сотрудников Росгвардии о взятках в «Оборонтехе»

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Следственный комитет России (СКР) завершает расследование уголовного дела о коррупции в корпорации «Оборонные технологии», по которому проходят ее руководители и десять сотрудников Росгвардии. Об этом сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете».

По его словам, фигурантам вменяется злоупотребление должностными полномочиями, мошенничество и получение взяток. В рамках уголовного дела следствием были арестованы денежные средства и имущество обвиняемых на общую сумму 889 миллионов рублей, 110 тысяч долларов и 26 тысяч евро.

Офицеров Росгвардии задержали 26 мая 2021 года и отправили под арест. Уголовное дело по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность, повлекшее тяжкие последствия») было возбуждено по материалам совместной проверки ФСБ и службы собственной безопасности ведомства.

Речь идет о начальнике Анадырского отдела вневедомственной охраны Андрее Черном и двух руководителях подразделений управления вневедомственной охраны Республики Саха (Якутия) Иване Будуровиче и Романе Харитонове. Им вменяется хищение 240 миллионов рублей, выделенных из бюджета на приобретение спецтехники для охраны портов Сабетта, Диксон и Дудинка на Северном морском пути.

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Любовь Ширижик
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Бастрыкин сообщил о деле десяти сотрудников Росгвардии о взятках в «Оборонтехе»
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