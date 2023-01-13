Бастрыкин сообщил о деле десяти сотрудников Росгвардии о взятках в «Оборонтехе»

Глава СКР: завершено следствие по делу 10 сотрудников Росгвардии о взятках в «Оборонтехе»

Следственный комитет России (СКР) завершает расследование уголовного дела о коррупции в корпорации «Оборонные технологии», по которому проходят ее руководители и десять сотрудников Росгвардии. Об этом сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете».

По его словам, фигурантам вменяется злоупотребление должностными полномочиями, мошенничество и получение взяток. В рамках уголовного дела следствием были арестованы денежные средства и имущество обвиняемых на общую сумму 889 миллионов рублей, 110 тысяч долларов и 26 тысяч евро.

Офицеров Росгвардии задержали 26 мая 2021 года и отправили под арест. Уголовное дело по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность, повлекшее тяжкие последствия») было возбуждено по материалам совместной проверки ФСБ и службы собственной безопасности ведомства.

Речь идет о начальнике Анадырского отдела вневедомственной охраны Андрее Черном и двух руководителях подразделений управления вневедомственной охраны Республики Саха (Якутия) Иване Будуровиче и Романе Харитонове. Им вменяется хищение 240 миллионов рублей, выделенных из бюджета на приобретение спецтехники для охраны портов Сабетта, Диксон и Дудинка на Северном морском пути.