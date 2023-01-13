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15:56, 13 января 2023Культура

NOFX объявили о прощальном туре

Американская панк-группа NOFX объявила даты прощального тура

Фото: Imagespace / Globallookpress.com

Американская панк-группа NOFX объявила даты прощального тура, который получил название «40 лет, 40 городов, 40 песен в день». Об этом сообщает издание Rolling Stone.

«Это не последний тур, как у Mötley Crüe или Black Sabbath. Это самые последние концерты NOFX. Мы будем играть от всего сердца, со всей радостью, а потом мы закончим. Мы на финише», — заявил вокалист группы Майкл Джон Баркетт, известный как Фэт Майк.

Гастроли коллектива начнутся весной и завершатся в 2024 году. Первой точкой тура станет Остин, штат Техас.

О том, что NOFX решили завершить музыкальную карьеру, стало известно в сентябре 2022 года. Тогда один из подписчиков спросил у Фэт Майка, почему NOFX редко приезжают в Канаду. Вокалист ответил: «На самом деле мы любим Канаду. Просто дело в том, что следующий год — последний для нас. Скоро объявим о финальных концертах. Это было прекрасное время».

Группа NOFX основана в 1983 году в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Свой первый альбом Liberal Animation музыканты выпустили в 1988 году. Всего в дискографии NOFX насчитывается 14 пластинок.

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Марина Погосян
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