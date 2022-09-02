NOFX объявили о завершении карьеры после 2023 года

Лидер панк-группы NOFX объявил о завершении карьеры после 2023 года

Фронтмен американской панк-группы NOFX Майкл Джон Баркетт рассказал, что коллектив прекратит свою деятельность после 2023 года. Комментарий с соответствующим заявлением он оставил под постом в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Один из подписчиков спросил у музыканта, почему NOFX редко приезжают в Канаду. Вокалист, известный под псевдонимом Фэт Майк, ответил: «На самом деле мы любим Канаду. Просто дело в том, что следующий год — последний для нас. Скоро объявим о финальных концертах. Это было прекрасное время».

Баркетт уточнил, что последние выступления пройдут в Лос-Анджелесе — городе, в котором группа начинала свой творческий путь.

Группа NOFX была основана в 1983 году в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Свой первый альбом Liberal Animation музыканты выпустили в 1988 году. Всего в дискографии NOFX насчитывается 14 пластинок.

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