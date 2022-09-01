Певица Аврил Лавин удостоилась звезды на Аллее славы в Голливуде

Канадская певица и автор песен Аврил Лавин получила звезду на Аллее славы в Голливуде. Об этом сообщает Fox News.

Исполнительница заявила, что никогда не думала, что будет удостоена такой награды. Она вспомнила, что впервые посетила аллею в подростковом возрасте — тогда она училась в средней школе и мечтала стать артисткой. Лавин даже показала журналистам фотографию, сделанную в те времена.

«Получить звезду на Аллее славы в Голливуде — это абсолютная мечта, я не могу в это поверить. Я впервые посетила Лос-Анджелес, когда мне было 16 лет, и это моя фотография сделана во время той поездки. На мне была эта толстовка с капюшоном, она была моей любимой вещью в ​​старшей школе», — сказала Лавин.

В апреле стало известно, что выйдет выйдет замуж за музыканта Mod Sun. Исполнительница познакомилась с ним, когда работала над последним альбомом Love Sux. Для Лавин этот брак будет третьим. Ранее она была замужем за вокалистом Sum 41 Дериком Уибли, а также за солистом группы Nickelback Чедом Крюгером.