В Совфеде оценили наличие угроз целостности России

Председатель Совфеда Матвиенко заявила, что целостности России ничего не угрожает

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «Парламентской газете» оценила наличие каких-либо угроз целостности России, отметив, что на сегодняшний день таковых нет.

«Считаю, нам удалось выстроить федеративную государственность, которая не имеет уязвимых мест», — заявила она.

Сенатор подчеркнула, что целостности страны ничего не угрожает, даже в условиях экономического, политического, силового и информационного давления со стороны западных стран.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что прогнозы противников Москвы на 2022 год не сбылись. По его словам, в первую очередь этого удалось достичь благодаря россиянам, а во вторую — благодаря усилиям правительства.