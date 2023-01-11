Путин заявил о несбывшихся прогнозах противников России

Президент России Путин заявил, что прогнозы противников страны на 2022 год не сбылись

Прогнозы противников России на 2022 год не сбылись. Об этом глава государства Владимир Путин заявил во время совещания с членами правительства, трансляцию которого ведет Telegram-канал «Кремль. Новости».

По словам главы государства, прогнозы противников не сбылись в первую очередь благодаря гражданам России.

«Ничего из того, что нам наш противник предрекал, не произошло. И сделано это благодаря, конечно, прежде всего, гражданам России, их собранности, всей нашей собранности и готовности к вызовам, готовности к работе в сложных условиях», — обратился к членам правительства президент.

Однако Путин отметил, что прогнозы недругов не сбылись и благодаря усилиям правительства.

Ранее стало известно, что в Германии огорчились из-за устойчивости российской экономики — журналист немецкой газеты Die Welt Эдуард Штайнер заявил, что экономика России успешнее противостоит санкциям Запада, чем это предполагалось, при этом даже МВФ на фоне рестрикций прогнозирует спад российского ВВП на «жалкие» 3,4 процента.