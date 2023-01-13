Бывшего сотрудника ФСБ отправили в колонию за стрельбу в россиянина

Во Владикавказе суд приговорил к 3,5 года экс-сотрудника ФСБ, обстрелявшего мужчину

Владикавказский гарнизонный военный суд приговорил к 3,5 года лишения свободы бывшего сотрудника ФСБ Олега Кайсинова, обстрелявшего местного жителя после конфликта в ресторане. Об этом сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале.

Осужденный, служивший в управлении ФСБ по Ингушетии оперуполномоченным, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением оружия») УК РФ. Вместе с ним такое же наказание получил его знакомый Руслан Андиев. Мужчины будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

6 апреля 2022 года Андиев поругался во владикавказском ресторане с Георгием Дзоциевым. Конфликт перерос в драку. Охранники разняли россиян, и Георгий уехал домой. Однако его оппонент решил с ним поквитаться, для чего позвал приятеля Кайсинова, служившего в ФСБ. Чекист, пользуясь служебным положением, узнал адрес Дзоциева. Пребывая в состоянии алкогольного опьянения, приятели подкараулили Георгия у дома и, когда тот вышел на прогулку с собакой, 14 раз выстрелили в него из травматических пистолетов, после чего скрылись.

Дзоциева госпитализировали. В больнице медики диагностировали у него раны груди и паха и перелом ребер.

Прокурор требовал приговорить экс-сотрудника ФСБ и его знакомого к шести годам. Подсудимые частично признали свою вину и извинились перед потерпевшим, полностью возместив ему моральный и материальный ущерб.