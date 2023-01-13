Дипломат Полищук: Россия противостоит военно-промышленному конгломерату Украины и НАТО

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в интервью ТАСС рассказал, что по факту в настоящее время Россия противостоит не Киеву, а военно-промышленному конгломерату Украины и НАТО. При этом назвал Украину орудием в руках западных стран.

«О перспективах дипломатического урегулирования сейчас говорить непросто. По сути, мы имеем дело не с Киевом. Он — орудие в руках Запада, прежде всего США», — заявил дипломат.

Он уточнил, что исходя из этого выходит, что Россия вынуждена противостоять натовско-украинскому военно-промышленному конгломерату, при этом Киев является лишь инструментом вооруженного противостояния Москве, а альянс — поставщиком вооружений, разведданных и дальнейших указаний.

Ранее офицер разведки США в отставке Скотт Риттер предсказал, что 2023 год не предвещает Украине ничего хорошего. Он отметил, что военная техника, переданная Киеву западными странами, по большей части уничтожена на поле боя, а возможности новых поставок Североатлантического альянса ограничены.