Врач развеял популярный миф об употреблении алкоголя зимой
Длительное употребление алкоголя на новогодних каникулах приводит к пагубным последствиям, рассказал психиатр-нарколог, заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии Валентин Скрябин. Он перечислил их в беседе с «Лентой.ру», а также развеял популярный миф о пользе спиртных напитков в холодную погоду.
«После длительных возлияний на новогодних каникулах можно дойти до того, чтобы перестать узнавать самого себя. Помните, как было у Кафки: "Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое"», — предостерег врач.
По его словам, допустимая доза алкоголя равна нулю. Дело в том, что он очень токсичен и оказывает пагубное влияние практически на все внутренние органы, а вследствие этого при длительном употреблении и на внешний вид. Так, кожа становится менее упругой и более сухой, появляется отечность, лицо становится одутловатым.
Спектр нарушений со стороны внутренних органов очень широк: это и повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, и поражение печени и поджелудочной железы, и болезни почек, предупредил Скрябин.
Дополнительная "сезонная" опасность алкоголя заключается в распространенном мнении о том, что спиртные напитки якобы полезны в холодную погоду, поскольку они создают субъективное ощущение тепла. На самом деле прием алкоголя снижает температуру тела независимо от температуры воздуха на улице за счет расширения сосудов
При этом организм пытается нейтрализовать кратковременное ощущение тепла, вызванное усиленным притоком крови к коже, увеличивая скорость потоотделения. Это еще больше снижает температуру тела. Отсюда, по словам медика, частые случаи обморожений и даже гибели людей, замерзающих в состоянии опьянения.
«Если у человека не получается самостоятельно прекратить употребление алкоголя — это уже не просто тревожный сигнал, а удар в набат», — сказал он. В таком случае необходимо как можно скорее обратиться к специалисту: позвонить в скорую медицинскую помощь или обратиться в наркологический диспансер по месту жительства.
Ранее врач-эндокринолог, диетолог сети клиник «Семейная» Виктория Елисеева посоветовала хотя бы на время отказаться от употребления алкоголя и увеличить калорийность рациона, чтобы меньше мерзнуть в морозы.