Врач развеял популярный миф об употреблении алкоголя зимой

Нарколог Скрябин развеял миф о пользе спиртных напитков в холодную погоду

Длительное употребление алкоголя на новогодних каникулах приводит к пагубным последствиям, рассказал психиатр-нарколог, заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии Валентин Скрябин. Он перечислил их в беседе с «Лентой.ру», а также развеял популярный миф о пользе спиртных напитков в холодную погоду.

«После длительных возлияний на новогодних каникулах можно дойти до того, чтобы перестать узнавать самого себя. Помните, как было у Кафки: "Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое"», — предостерег врач.

По его словам, допустимая доза алкоголя равна нулю. Дело в том, что он очень токсичен и оказывает пагубное влияние практически на все внутренние органы, а вследствие этого при длительном употреблении и на внешний вид. Так, кожа становится менее упругой и более сухой, появляется отечность, лицо становится одутловатым.

Спектр нарушений со стороны внутренних органов очень широк: это и повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, и поражение печени и поджелудочной железы, и болезни почек, предупредил Скрябин.

Дополнительная "сезонная" опасность алкоголя заключается в распространенном мнении о том, что спиртные напитки якобы полезны в холодную погоду, поскольку они создают субъективное ощущение тепла. На самом деле прием алкоголя снижает температуру тела независимо от температуры воздуха на улице за счет расширения сосудов Валентин Скрябин психиатр-нарколог

При этом организм пытается нейтрализовать кратковременное ощущение тепла, вызванное усиленным притоком крови к коже, увеличивая скорость потоотделения. Это еще больше снижает температуру тела. Отсюда, по словам медика, частые случаи обморожений и даже гибели людей, замерзающих в состоянии опьянения.

«Если у человека не получается самостоятельно прекратить употребление алкоголя — это уже не просто тревожный сигнал, а удар в набат», — сказал он. В таком случае необходимо как можно скорее обратиться к специалисту: позвонить в скорую медицинскую помощь или обратиться в наркологический диспансер по месту жительства.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог сети клиник «Семейная» Виктория Елисеева посоветовала хотя бы на время отказаться от употребления алкоголя и увеличить калорийность рациона, чтобы меньше мерзнуть в морозы.

